Afellay raakt in felle discussie: ‘We kunnen wel de moraalridder uithangen...’

Ibrahim Afellay begrijpt de ophef over de aanstaande miljoenentransfer van Manfred Ugalde naar Spartak Moskou niet. De transfer, die FC Twente een recordbedrag oplevert, zou vanwege de oorlogssituatie in Rusland moreel dubieus zijn. Afellay vindt echter dat clubs en spelers 'niet de moraalridder hoeven uit te hangen'. "NEC haalt toch ook een speler uit Israël?", stelt hij bij NOS Studio Voetbal.

Dinsdag werd bekend dat Twente in vergevorderde onderhandeling was met Spartak Moskou, dat Ugalde de duurste uitgaande transfer ooit wilde maken. De Russische topclub betaalt in totaal vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) voor de 21-jarige spits.

Vooral vanwege de omvang van het bedrag begrijpt Afellay de discussie niet. "Het is een recordtransfer, daar wordt de club toch ook beter van?", stelt de analist zondagavond.

Als presentator Sjoerd van Ramshorst Afellay op het morele aspect wijst, blijft Afellay bij zijn punt. "Mogen spelers nu de politieke problemen gaan oplossen? Als jij je kunt verbeteren en vijf, zes keer meer kunt gaan verdienen, kunnen we allemaal wel de moraalridder uithangen, maar dat is gewoon niet zo."

"Twente was een paar jaar geleden bijna dood. Als zij dit bedrag kunnen krijgen en de speler wil dat ook… En het is gewoon een legale constructie, toch? Dus ik begrijp de discussie niet."

Afellay vindt dat spelers, in welk land dan ook, niet de dupe moeten worden van politiek. En zo wel, moet daar eenduidig beleid in komen. "NEC haalt ook een speler uit Israël (Tjaronn Chery, gehuurd van Maccabi Haifa, red.), en dat kan dan wel. Dat is meten met twee maten."

"Spelers moeten niet geassocieerd worden met politiek. En clubs hebben de vrijheid te onderhandelen als de regels daarnaar zijn."

