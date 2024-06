Afellay heeft medelijden met één speler Italië: ‘Hij schrikt vannacht wakker’

Ibrahim Afellay is diep onder de indruk van het spel dat Spanje in de eerste helft op de mat legt tegen Italië, zo maakt de analyticus duidelijk in de studio van de NOS. Volgens de oud-middenvelder worden de Italianen compleet weggevaagd en domineert het Spaanse elftal. Met name Giovanni Di Lorenzo wordt weggespeeld, oordeelt Afellay.

“Spanje overklast Italië gewoon op alle fronten”, concludeert Afellay tijdens de rust van het EK-duel, waar het scorebord, ondanks de Spaanse overmacht, nog altijd een 0-0 tussenstand aangeeft.

“Nico Williams is bijvoorbeeld een hele creatieve, snelle jongen die eigenlijk al gelijk een plaag voor de rechtsback (Di Lorenzo, red.) was. Hij zal vannacht nog wel een paar keer wakkerschrikken.”

“Di Lorenzo heeft echt alle hoeken van het veld gezien. Hij werd ook even door zijn beentjes gespeeld. Nico Williams behoudt ook continu de controle en hij kan alleen afgestopt worden met een overtreding.”

“Spanje is echt genieten. Het voetbal van achteruit, het drukzetten, het doordekken van de centrale verdedigers...”, aldus de geïmponeerde Afellay.

De eveneens aanwezige Theo Janssen sluit zich volledig aan bij zijn collega. "Spanje is zó veel beter, het is echt ongelooflijk. Dat ze niet gescoord hebben is echt het enige smetje. Ze verdienen echt te scoren."

"Het is echt ongelooflijk. Italië komt echt gewoon totaal niet in het stuk voor", aldus Janssen. Afellay: "Spanje is van de favorieten wel het land dat de beste indruk maakt op het toernooi."

