Advocaat ziet opvallende nieuwe rol voor Wesley Sneijder bij Ajax

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Dick Advocaat ziet Wesley Sneijder wel in een rol als directeur voetbalzaken bij Ajax. Dat heeft hij maandagavond gezegd bij Vandaag Inside. De 75-jarige Hagenees is van mening dat wat Sven Mislintat kan, Sneijder ook zou moeten kunnen. De oud-middenvelder kreeg onlangs te horen dat er voorlopig geen plek voor hem is bij Ajax. Advocaat denkt daar anders over.

"Ik kan me niet voorstellen dat hij assistent-trainer wordt", snijdt Advocaat het onderwerp aan. "Ik zie hem meer in een rol als technisch directeur. Wat hij (Sven Mislintat, red.) kan, kan Sneijder toch ook? Misschien nog wel beter. Uiteindelijk hebben ze het ook met Marc Overmars gedaan. Wesley heeft ook een enorme uitstraling. Hij heeft connecties en beheerst de talen. Het is alleen maar onderhandelen, hè?"

Ronald de Boer is van mening dat Sneijder 'een clubje moet gaan trainen bij de jeugd'. "Dan krijgt hij een beter beeld wat het inhoudt om coach te zijn", zegt hij bij Veronica. Frits Barend is teleurgesteld in de woorden van De Boer, zo vertelt hij in hetzelfde item. "Dat valt me tegen van Ronald. Wesley moet niet bij een kleine club beginnen. Dat is een te laag niveau voor hem. Hij moet met topspelers werken als bij Ajax, Feyenoord en PSV."

Sneijder voerde de afgelopen weken meerdere gesprekken met Mislintat, zo gaf Steijn vorige week aan. “In de tussentijd is er veel gebeurd. Dat met de supporters, wat gelukkig uit de wereld is geholpen. En er is in zijn privéleven iets ernstigs gebeurd waardoor we hem even met rust hebben gelaten. Vorige week hebben we contact gehad. Toen heb ik tegen hem gezegd dat we er zeker op terugkomen. De deur staat voor hem als ex-Ajacied en de persoon die hij is altijd open."