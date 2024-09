Advocaat en Curaçao verliezen pijnlijk van de nummer 170 op de wereldranglijst

Saint Lucia was vrijdagavond met 2-1 te sterk voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat. Daardoor begint het elftal van de Nederlandse oefenmeester slecht aan de CONCACAF Nations League. In het verloren duel maakte Joshua Brenet zijn eerste interlanddoelpunt namens Curaçao.

De clubloze Eloy Room stond onder de lat bij Curaçao. De defensie werd gevormd door Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al-Hazem), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk) en Ar’jany Martha (Beerschot).

Advocaat plaatste vier man op zijn middenveld: Leandro Bacuna (FC Groningen), Juninho Bacuna (Al-Wehda), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk) en Jearl Margaritha (Phoenix Rising). Voorin moesten Rangelo Janga (FC Eindhoven) en Xander Severina (Partizan) voor de doelpunten zorgen.

De wedstrijd werd afgewerkt in het Kirani James National Stadium in Grenada. Daar liep Curaçao, de nummer 86 van de FIFA-wereldranglijst, tegen een behoorlijk pijnlijke nederlaag op. Na 24 minuten opende Arkell Jude-Boyd de score namens de nummer 170 van de FIFA-weredranglijst.

De in Engeland geboren middenvelder van Cheltenham Town kon vrij doorlopen op Room, waarna hij de bal door de benen van de doelman heen in het doel schoot. Na rust was het aanvaller Caniggia Ginola Elva (Erfurt) die de score van dichtbij kon verdubbelen: 2-0.

Vervolgens bracht Advocaat twee transfervrije spelers om het tij te keren. Brenet en Gervane Kastaneer waren de vervangers van Martha en Severina. Slechts vijf minuten na zijn entree wist Brenet al te scoren.

De voormalig verdediger van PSV en FC Twente wist een scherp genomen vrije trap van Leandro Bacuna succesvol te verlengen. Saint Lucia-doelman Vino Barclett had geen antwoord op deze inzet van Brenet: 2-1. In het resterende half uur ging Curaçao nog op jacht naar de gelijkmaker, maar de eerste nederlaag onder Advocaat bleek onvermijdelijk