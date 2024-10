ADO verpulvert TOP Oss door hattrick Bonis; Volendam te sterk voor Vitesse

ADO Den Haag heeft vrijdag hard uitgehaald in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Darije Kalezic veegde in Oss de vloer aan met TOP Oss: 1-5. Ondertussen won ook SC Cambuur eindelijk weer eens (bij VVV-Venlo), terwijl FC Volendam te sterk bleek voor Vitesse.

FC Dordrecht - Jong PSV 2-0

Jong PSV had al heel vroeg in de wedstrijd een enorme berg te beklimmen. Doelman Niek Schiks kwam te laat zijn doel uit en beging een overtreding op Jaden Slory. De sanctie was een rode kaart. In een overtalsituatie reeg Dordrecht de kansen aaneen, trof het tweemaal de paal en zag het invalkeeper Tijn Smolenaars de nodige reddingen maken.

Via Devin Haen kwam de thuisploeg vlak voor rust echter alsnog op voorsprong. In de tweede helft breidde Dordt die voorsprong uit. Rocco Shein zorgde met zijn eerste treffer van het seizoen voor een veilige marge.

Jong FC Utrecht - Telstar 1-1

Telstar pakte op Sportcomplex Zouldenbalch na een fraaie treffer de voorsprong. Na een bijzonder verfijnd hakje van Youssef El Kachati kreeg Nils Rossen de bal bij Zakaria Eddahchouri. Laatstgenoemde prikte de bal in het goal: 0-1.

Lang leken de bezoekers er dan ook met de winst vandoor te gaan, totdat Jong FC Utrecht in minuut 90+5 de stand weer gelijktrok. Sil van der Wegen redde met zijn treffer een puntje voor de beloften.

TOP Oss - ADO Den Haag 1-5

Het zou vrijdagavond in Oss de avond worden van Lee Bonis. Het duel, dat onder leiding stond van Shona Shukrula - de eerste vrouwelijke arbiter bij een professionele mannelijke voetbalwedstrijd - was al vroeg beslist.

Bonis had na een kwartier voetballen zijn eerste twee treffers al tegen het netje liggen. Juho Kilo maakte er na 24 minuten zelfs 0-3 van. Kort na rust maakte Abel Stensrud er nog heel even een wedstrijd van, maar via opnieuw Bonis en Kilo werd het een harde nederlaag voor de Ossenaren, die in de slotfase Karim Loukili de wedstrijd niet uit zagen spelen.

Vitesse - FC Volendam 1-2

Op slag van rust pakte FC Volendam de leiding in het GelreDome. Na een hachelijke situatie vanuit een hoekschop schoot Xavier Mbuyamba de bal al vallend, maar hard tegen de touwen: 0-1. Vitesse beleefde een dramatisch einde van het eerste bedrijf, want de tweede Volendamse treffer viel ook nog.

Robert Mühren noteerde in de blessuretijd zijn honderdste goal in Volendamse dienst. Andy Visser had namens de Vitessenaren de aansluitingstreffer op de voet, maar hij stuitte op Kayne van Oevelen, die even later wel moest vissen. Emiliano Jonathans bezorgde de thuisploeg de 2-1, maar een punt zat er niet meer in voor de mannen van John van der Brom.

FC Emmen - MVV Maastricht 1-1

FC Emmen, dat dit seizoen tot dusver slechts één wedstrijd wist te winnen, opende na rust de score. Na een makkelijk gegeven strafschop schoot Kélian Nsona vanaf elf meter raak: 1-0. Beide ploegen creëerden vervolgens weinig grote kansen, al had vooral MVV het erg lastig.

Een kwartier voor tijd werden de Limburgse fans toch beloond voor de lange reis naar Emmen. Nabil El Basri kopte op knappe wijze een voorzet binnen voor de 1-1. Daar bleef het uiteindelijk bij.

Jong AZ - FC Eindhoven 2-3

Jong AZ had veel meer balbezit, maar FC Eindhoven bleek bijzonder effectief. Sven Simons opende na twintig minuten de score namens de bezoekers, door na een mooie individuele actie doelman Daniël Viriginio Deen kansloos te laten. Na rust toonde Simons zich wederom, door een haarfijne voorzet van Sven Blummel binnen te koppen.

Eindhoven liep via een doelpunt Rangelo Janga zelfs uit naar een voorsprong van drie doelpunten, al deed Ro-Zangelo Daal daarna iets terug namens Jong AZ: 1-3. Toen Jeremiah Esajas tien minuten voor tijd de 2-3 binnenwerkte, begon Eindhoven toch nog even te bibberen. Toch werd de overwinning over de streep getrokken.

VVV-Venlo - SC Cambuur 0-1

SC Cambuur was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij in Venlo. Nadat Remco Balk na vastberaden werk stuitte op Jan de Boer, kreeg Mark Diemers een uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer. De middenvelder, die eerder dit seizoen ook al een strafschop miste namens de Leeuwarders, faalde echter wéér vanaf elf meter.

Het is alweer de vierde (!) strafschop die door Cambuur gemist wordt dit seizoen. Op slag van rust pakte de ploeg van Henk de Jong alsnog de verdiende voorsprong. Thomas Poll was de gevierde man: 0-1. In de tweede helft kreeg Cambuur de kansen op een ruimere overwinning, maar die bleven onbenut