ADO vermaakt het publiek niet en moet de punten delen met FC Eindhoven

ADO Den Haag is zaterdagmiddag in eigen huis tegen FC Eindhoven niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Jerry van Wolfgang opende de score namens de thuisploeg, waarna Farouq Limouri in de tweede helft de eindstand op het bord kopte.

De eerste grote kans van het duel werd gecreëerd door ADO. Een voorzet van de zijkant werd door de spelverdeler op doel gekopt, maar Jorn Brondeel kon de inzet met het hoofd keren.

Luttele minuten later kwamen de Hagenezen alsnog op voorsprong. Van Wolfgang, die Henk Veerman verving in de spits, kreeg de bal met een gelukje mee en rondde vervolgens met een wippertje koelbloedig af.

Na de openingstreffer ging ADO op jacht naar een tweede treffer. Schoten van Alex Schalk en Matteo Waem konden echter redelijk eenvoudig worden gekeerd door Brondeel.

In de tweede helft liet FC Eindhoven voor het eerst van zich horen. De bezoekers kwamen na 56 minuten op gelijke hoogte na een treffer van Limouri. De Marokkaan kopte een corner knap in de verre hoek: 1-1.

In het restant van de eerste helft was Limouri namens Eindhoven nog eens dichtbij, maar hij stuitte op Nick Marsman. Ook Schalk beproefde zijn geluk nog eens van afstand. De aanvaller zag echter ook hoe de doelman een doelpunt voorkwam.

Een kwartier voor tijd ging Tyrese Asante naar de grond in het strafschopgebied. Iedereen aan de zijde van ADO schreeuwde om een strafschop, maar daar ging de scheidsrechter niet in mee.

