Adidas schrapt Kylian Mbappé uit commercial om andere reden dan verkrachtingszaak

Kylian Mbappé is toch niet in de nieuwste commercial van Adidas verschenen. De ster van Real Madrid werd met meerdere teamgenoten op de foto gezet om de nieuwste kledingcollectie van de kledingfabrikant te promoten, maar de aanvaller is nu toch verwijderd uit de definitieve versie. Dat besluit heeft alles te maken met het sponsorcontract van Mbappé met Nike.

Mbappé wordt regelmatig door Real Madrid ingezet voor commerciële doeleinden en dat was ook het geval bij de fotoshoot voor de nieuwste Adidas-collectie. Samen met onder meer Jude Bellingham, Rodrygo, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga en Roberto Carlos werd Mbappé op de foto gezet door Adidas.

In de definitieve versie is Mbappé echter niet te zien, door inmenging van Nike. Dat kledingbedrijf heeft al sinds 2019 een exclusief sponsorcontract met Mbappé, die daar op jaarbasis naar verluidt 16,5 miljoen euro aan overhoudt.

Nike eiste bij Real Madrid dat Mbappé uit de reclame van concurrent Adidas zou worden geschrapt. Daar stemde de club mee in. Dat Mbappé aanwezig was op de fotoshoot, werd onbedoeld verklapt door Bellingham.

De Engelsman plaatste de originele foto, mét Mbappé, op sociale media. Bellingham verwijderde zijn post snel, maar op dat moment hadden zijn miljoenen volgers al gezien dat Mbappé op de foto stond. In de definitieve versie die Real Madrid heeft geplaatst, is Mbappé vakkundig weggewerkt.

Mbappé haalt deze dagen het nieuws vanwege een verkrachtingszaak waar hij mogelijk bij betrokken is. De Fransman wordt in verband gebracht met een verkrachtingszaak in Stockholm, waar Mbappé tijdens de interlandperiode enkele dagen verbleef.

Het Zweedse Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen. Meerdere Zweedse media beweren dat Mbappé de verdachte is, maar daar is niets officieels over naar buiten gebracht. Mbappé zelf bestempelde de geluiden als fake news.