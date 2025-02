Ademola Lookman reageert met statement op social media op forse kritiek van Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini na gemiste penalty

Ademola Lookman heeft via social media gereageerd op de forse kritiek die hij dinsdagavond kreeg van Gian Piero Gasperini. De trainer van Atalanta noemde de 27-jarige aanvaller, die een penalty miste in het thuisduel met Club Brugge (1-3), ‘een van de slechtste strafschopnemers die hij ooit heeft gezien’. Zeer respectloos, vindt Lookman.

“Het doet me verdriet om een statement te moeten schrijven, vooral vanwege wat we samen als team en als stad hebben bereikt”, begint Lookman. “Op deze manier uitgelicht worden doet niet alleen pijn, het voelt ook zeer respectloos.”

“Niet in de laatste plaats vanwege het harde werk en de toewijding die ik er altijd in heb gestoken om deze club en de ongelooflijke fans van Atalanta succes te brengen. Om eerlijk te zijn heb ik veel moeilijke momenten meegemaakt tijdens mijn tijd hier. Over het grootste deel heb ik nooit gesproken omdat ik vind dat het team altijd beschermd moet worden en op de eerste plaats staat.”

“Dat maakt wat er gisteravond gebeurde nog pijnlijker”, vervolgt Lookman. “Het resultaat doet ons als team ook pijn. Tijdens de wedstrijd gaf de aangewezen penaltynemer mij de opdracht om de strafschop te nemen en om het team te steunen nam ik op dat moment de verantwoordelijkheid.”

Forse kritiek van Gasperini

“Het leven draait om uitdagingen en het omzetten van pijn in kracht en dat zal ik blijven doen”, aldus de Nigeriaans international. Lookman maakte kort na rust de 1-3 tegen Club, maar miste een kwartier later een strafschop. De rechtspoot zag zijn inzet gekeerd worden door Simon Mignolet.

In het laatste half uur werd er niet meer gescoord. Wel kreeg Atalanta-aanvoerder Rafael Tolói een rode kaart nadat hij Maxim De Cuyper onderuithaalde uit frustratie.

Gasperini was na afloop van de uitschakeling woest. Nog altijd hoog in emotie stond hij de pers te woord, waarbij Lookman het moest ontgelden. “Hij had die penalty nooit mogen nemen. Hij is een van de slechtste strafschopnemers die ik ooit heb gezien.”

Eigenlijk stonden Charles De Ketelaere en Mateo Retegui bovenaan het lijstje. “Maar Ademola was duidelijk nog euforisch na zijn goal”, aldus de trainer van Atalanta.