Adama Nagalo gaat overstap naar PSV afronden: transfersom bekend

PSV en FC Nordsjaelland hebben een akkoord bereikt over Adama Nagalo, zo melden Deense bronnen aan De Telegraaf. De Eindhovenaren maken een vaste transfersom van 7 miljoen euro over voor de 21-jarige verdediger, een bedrag dat middels bonussen nog kan oplopen tot 10 miljoen euro.

Nagalo heeft van Nordsjaelland toestemming gekregen om naar Nederland af te reizen en zijn transfer af te ronden. Dit weekend wordt de mandekker medisch gekeurd, waarna hij tot medio 2029 zal tekenen bij PSV.

Bij Nordsjaelland gaat de vlag uit. De Deense club verdubbelt het uitgaande transferrecord, zo meldt Tipsbladet. Dat record stond eerst op naam van Victor Nelsson, die voor 5 miljoen euro naar FC Kopenhagen vertrok.

Volgens Transfermarkt is Nagalo momenteel 7 miljoen euro waard. De vijftienvoudig international van Burkina Faso speelt al jaren voor Nordsjaelland. In 114 officiële wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en 5 assists.

Het is nog maar de vraag of de rechtspoot direct inzetbaar is. “Nagalo heeft recent een blessure gehad, waardoor hij het eerste deel van het Deense seizoen, dat eind juli van start is gegaan heeft moeten missen. Pas afgelopen zondag maakt de verdediger in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen als invaller zijn rentree”, aldus journalist Jeroen Kapteijns.

Karsdorp

De presentatie van de transfervrije Rick Karsdorp (29) nadert eveneens. “De rechtsback is zaterdagochtend in Eindhoven gesignaleerd bij TopSupport voor de medische keuring. Daar kwam de oud-Feyenoorder aan in het gezelschap van zijn zaakwaarnemer Kees Ploegsma.”

De drievoudig international gaat voor een seizoen tekenen bij PSV, met de optie voor nog een jaar. Met Karsdorp heeft de regerend landskampioen een ervaren opvolger gevonden voor de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze.