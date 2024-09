AD stelt prangende vraag over Dennis te Kloese na tegenvallende transferwindow Feyenoord

Feyenoord wilde dolgraag een controlerende middenvelder en een rechtsbuiten aantrekken, maar slaagde daar niet in. Er kwam wel een vervanger van de naar RB Leipzig vertrokken Lutsharel Geertruida, maar volgens het Algemeen Dagblad is het geen geslaagde transferperiode geweest voor Feyenoord.

''Intern klonken er deze maand steeds vaker geluiden dat Te Kloese suggesties van zijn scoutingsafdeling te vaak naast zich neerlegt'', zo schrijft clubwatcher Mikos Gouka dinsdag in een uitgebreide analyse.

''Wie doorvraagt, krijgt een beeld geschetst van een directeur die vooral zijn eigen koers vaart, fanatiek geholpen door twee commissarissen (Sjaak Troost, Toon van Bodegom) en een spelerskantoor (Muy Manero)'', voegt de Feyenoord-watcher daaraan toe.

Gouka omschrijft de slotdagen van de zomerse transferwindow als 'paniekerig'. ''Maakt de mindere of slechte transferwindow van Te Kloese, na de succesvolle jaren, opeens iemand die ongeschikt is als leidende figuur van Feyenoord?'', vraagt Gouka zich hardop af.

De journalist vind dat te makkelijk, daar Te Kloese ook een groot aandeel had in de successen van de afgelopen jaren. ''Maar de directeur maakt nu mee wat zo'n beetje iedereen in De Kuip kan verwachten: plaatsnemen op de bagagedrager achter de fietsende Slot is iets heel anders dan zelf tegen de wind in moeten trappen.''

Slot's opvolger Brian Priske heeft met een bepaald verwachtingspatroon te maken, of hij dat nou wil of niet. ''Een situatie ook waar er veel meer geld kan worden uitgegeven aan spelers, maar dat het risico van dure aankopen die niet renderen uiteraard ook stijgt (Luka Ivanusec, Ayase Ueda, Ramiz Zerrouki, Ondrej Lingr).''

In de optiek van Gouka doet Feyenoord er goed aan om de organisatie en de manier van werken eens goed te analyseren na het vertrek van Slot. ''Deze transferwindow was te chaotisch en te onprofessioneel om de club steevast tot de deelnemers aan de Champions League te kunnen rekenen.''