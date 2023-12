AD onthult wie naast Knutsen topkandidaat bij Ajax was vóór aanstelling Steijn

Nadat John Heitinga werd medegedeeld dat hij niet langer de hoofdtrainer zou blijven van Ajax, werd er in Amsterdam lang gediscussieerd over wie zijn opvolger moest worden. Lang leek Kjetil Knutsen de man for the job en ook de naam van Peter Bosz werd veelvuldig genoemd, maar volgens Johan Inan en Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad was ook Gerardo Seoane serieus in beeld.

Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat werd meteen belast met een zware taak. Na het sportieve rampseizoen moest hij de selectie transformeren én een nieuwe hoofdtrainer aanstellen.

Ten doelen van dat eerste strikte hij maar liefst twaalf spelers en spendeerde hij ruim honderd miljoen euro om de selectie van impulsen te voorzien. Geen van allen maken momenteel een onuitwisbare indruk in de Johan Cruijff ArenA.

Maar misschien wel zijn belangrijkste aanstelling liep al helemaal verkeerd af. Mislintat koos er uiteindelijk voor om Maurice Steijn voor de groep te zetten. Maar dat was niet zijn eerste keus, zo schrijft het AD in een reconstructie.

Kjetil Knutsen was namelijk de gedroomde kandidaat van de Duitse directeur. Maar daar was in Amsterdam niet genoeg draagvlak voor. "Ook rond hem klinken intern twijfels: kan een coach van een kleine club als Bodø/Glimt onder de grote druk in Amsterdam werken?"

"Wordt Ajax dan niet veel te veel in handen gelegd van mensen die de Nederlandse competitie amper kennen: een onbekende Duitser én een onbekende Noor?" Naast Knutsen overwoog Mislintat Bosz te tekenen, maar ook dat werd hem niet.

Seoane

Mislintat had echter ook nog een andere naam in het hoofd, weet het dagblad: Seoane. De Zwitserse oefenmeester was eerder actief bij Young Boys en Bayer Leverkusen en staat tegenwoordig voor de groep bij Borussia Mönchengladbach.

"Mislintat zag hem als jonge trainer succes boeken bij Young Boys en kent hem nog van Bayer Leverkusen. Ondanks uitgebreide gesprekken geldt ook voor Seoane: het draagvlak is dun. Bij Ajax wordt nóg een buitenlander als een groot risico beschouwd."

Steijn

Uiteindelijk komt Mislintat dus uit bij Steijn. "Mislintat vraagt alle beschikbare data op over Steijn: schuilt in hem wellicht een typische overperformer? Bij kleine clubs als ADO Den Haag, VVV-Venlo en Sparta heeft hij er méér uitgehaald dan er feitelijk in zat", bewijst de data.

En dus maakt Mislintat een optelsom. De Hagenees maakt een goede indruk in de gesprekken, zijn naam lekt niet naar de media, hij is een overperformer en zou een 'potentieel ideaal tandem' kunnen vormen met Hedwiges Maduro.

En bovendien: "door een trainer met weinig status aan te stellen, hoeft Mislintat niet zo bang te zijn dat Steijn hem voor de voeten zal lopen bij de samenstelling van de selectie. Iemand als Bosz zou zélf eisen stellen. Steijn is al dolblij dat hij trainer van Ajax mag zijn."

Uiteindelijk werd Steijn - pas ná het ontslag van Mislintat - na het verloren duel met FC Utrecht (4-3) op straat gezet. De oefenmeester stond zelfs even op de achttiende plek met de Amsterdammers.



