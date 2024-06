AD meldt: onbetwiste basisspeler Oranje kampt met fysieke klachten

Het Nederlands elftal is zondag met de volledige groep op de training verschenen. Daarbij dus ook Denzel Dumfries, die rondom het duel met Oostenrijk (2-3 verlies) nog kampte met liesklachten. Wel meldt het Algemeen Dagblad dat Nathan Aké kampt met 'lichte klachten'. Een woordvoerder van de KNVB omschrijft het echter als 'niets exceptioneels'.

Het journaille was zondag alleen tijdens de warming-up van de training welkom. Ruim daarvoor ontdekte het AD al dat Aké niet okselfris was, al deed hij wel mee aan de warming-up.

De verdediger van Manchester City werd gespot in het centrum van Wolfsburg met KNVB-arts Edwin Goedhart. Navraag leerde dat de klachten niet buitensporig genoemd kunnen worden.

Aké verscheen in alle drie de groepsduels in de basis. De 48-voudig international is steevast de meest linker verdediger in het 4-3-3-systeem van bondscoach Ronald Koeman.

Ook verscheen Aké vrijdag op de eerste persconferentie na de nederlaag tegen Oostenrijk. Dat insinueert doorgaans dat hij de eerstvolgende wedstrijd een basisplek zal krijgen.

Of Aké op tijd fit is voor de achtste finale van het EK, blijft nog in het ongewisse. Dinsdag treft Oranje Roemenië, de winnaar van Groep E.

In ieder geval lopen de manschappen van Koeman titelhouder Italië mis. Het team van Luciano Spalletti werd zaterdag uit het toernooi gekegeld door Zwitserland: 2-0.

