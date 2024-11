Actieve Spaanse prof doet boekje open: ‘We waren dronken, ik kon niet trainen. Ik nam cocaïne’

Dani Benítez heeft zondagavond een inkijkje gegeven in zijn depressie. De voormalig linksbuiten van onder meer Granada werd in 2014 voor twee jaar geschorst na een positieve test op cocaïne en nu heeft hij voor het eerst verteld over hoe hij in de put belandde. De 37-jarige Benítez is nog steeds actief als profvoetballer, nu op het vierde niveau in Spanje bij Arenas de Armilla Cultura y Deporte.

Na de wedstrijd tussen Real Betis en Granada in LaLiga in 2014 legde Benítez een positieve dopingtest af, waardoor hij tegen een schorsing van liefst twee jaar aanliep. Na de tijdelijke verbanning uit het voetbal keerde hij terug bij Alcorcón, maar hij zou niet meer het hoogste niveau halen.

Zondagavond deed Benítez zijn boekje over het cocaïnegebruik open in het programma Salvados van La Sexta. De aanvaller vertelde onder meer dat hij in een depressie was beland en dat het voetbal hem niet meer uitmaakte.

“Mijn moeder was overleden en ik voelde op het veld ook geen steun van de supporters”, zo vertelt Benítez. “Bovendien had ik mijn doel al bereikt: voetballen in de Primera División. Daarna had ik geen dromen meer.”

“Om aan de realiteit te ontsnappen sprak ik na de trainingen af met vrienden, vaak bij mij thuis. Als ik dan een paar mixdrankjes dronk, dan kon ik alles vergeten.” Hij was steeds vaker dronken, en op een gegeven moment kwam er een training dat Benítez te dronken was om te spelen. Toen ging het fout.

“De nacht was lang en de volgende dag moest ik trainen. Ik was erg dronken en kon zo niet trainen. Ik was met een paar vrienden in de club en ze zeiden dat ik cocaïne moest nemen, zodat ik zonder problemen naar de training kon gaan... en dat deed ik.”

“Ik trainde op zaterdag en de wedstrijd was op zondag om 12 uur ‘s middags. De cocaïne was nog niet uit mijn bloed en precies toen moest ik naar de dopingcontrole. De dokter zei dat ik bidden voor een goede afloop, maar ik testte dus positief. Ik was ook wel klaar met het voetbal toen”, besloot Benítez.