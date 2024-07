Achttienjarige Penders is met 20 miljoen euro duurste Belgische doelman ooit

Mike Penders staat op het punt om zijn carrière te vervolgen bij Chelsea, zo meldt Het Laatste Nieuws dinsdag. De Londenaren gaan een bedrag van twintig miljoen euro (plus bonussen) overmaken naar KRC Genk voor de achttienjarige keeper, die daarmee de duurste Belgische doelman ooit wordt.

Inmiddels zijn de onderhandelingen in de laatste fase beland, zo meldt de Belgische krant. Naar verluidt moeten nog enkele plooien gladgestreken worden en de medische keuring is al onder voorbehoud ingepland.

Genk en Chelsea hebben een akkoord bereikt over een transfersom van twintig miljoen euro, maar dat bedrag kan nog veel verder oplopen door bonussen en een doorverkooppercentage. Opvallend: afgelopen weekend keepte Penders pas zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau.

De doelman speelde zich al eerder in de kijker van the Blues, maar een akkoord met Genk werd nog niet eerder bereikt. Naar verluidt gaat Penders een handtekening zetten onder een langdurige verbintenis.

Zodra de transfer definitief beklonken is, zal Penders de duurste Belgische doelman ooit zijn. Hiervoor stond het record op twaalf miljoen euro, het bedrag dat RB Leipzig aan KRC Genk betaalde voor Maarten Vandevoordt. Voor Thibaut Courtois betaalde Chelsea negen miljoen euro.

Bovendien wordt Penders de duurste doelman ooit die uit België vertrekt. Voor de deal met Chelsea stond het record op naam van Bart Verbruggen: de Nederlander verhuisde voor achttien miljoen euro plus bonussen naar Brighton & Hove Albion.

Hoewel hij in de zomer van 2023 al officieel bij het eerste elftal van Genk gevoegd werd, kwam Penders afgelopen seizoen niet in actie op het hoogste niveau. In het openingsduel van het seizoen 2024/25 hield hij de nul tegen Standard Luik (0-0).