AC Milan stelt zwaar teleur en verliest ondanks openingstreffer Leão van Bologna

AC Milan heeft het inhaalduel met Bologna donderdagavond verloren. De ploeg van trainer Sérgio Conceição greep de leiding via Rafael Leão, maar verloor alsnog door goals van Santiago Castro en Dan Ndoye: 2-1. Milan zakt naar plek acht en is momenteel acht punten verwijderd van Champions League-kwalificatie. Bologna stijgt naar plek zes, op vijf punten van nummer vier Juventus.

Bij Bologna was er zoals verwacht een basisplaats voor Sam Beukema, die het centrum vormde met Nicolò Casale. Onder meer Jens Odgaard en Thijs Dallinga moesten genoegen nemen met een reserverol. Bij Milan vormde Tijjani Reijnders het blok op het middenveld met Youssouf Fofana. Yunus Musah, João Félix, Leao en Santiago Gimenez stonden voorin.

Na 22 seconden had Gimenez de score kunnen openen voor Milan, ware het niet dat de ex-Feyenoorder teleurstellend over schoot. Bologna toonde ook direct zijn aanvallende intenties, wat bijna leidde tot een eigen doelpunt van Malick Thiaw, die met de schrik vrijkwam.

In de vermakelijke eerste helft was Musah de volgende die mocht denken aan een treffer, Lukasz Skorupski voorkwam een treffer en zag bovendien dat Dan Ndoye aan de overkant onderuit werd gehaald door Strahinja Pavlovic, maar de arbiter zag er geen overtreding in.

Nadat Giovanni Fabbian en Benjamin Domínguez er evenmin in slaagden om Mike Maignan te passeren, was het aan de overkant wel raak. Een diepe bal werd doorgekopt door Gimenez, die Leão lanceerde. De Portugees omspeelde Skorupski, om daarna met links binnen te schuiven: 0-1.

Bologna wist de achterstand vlak na rust te repareren, toen Lorenzo De Silvestri doorkopte richting Fabbian, die de bal onbedoeld perfect voor de voeten kreeg van Castro. De Argentijn bleef kalm en schoot zijn zevende seizoentreffer binnen: 1-1.

Na de gelijkmaker zakte Bologna wat weg, terwijl Milan aan de overkant op zoek ging naar de zege. Na een fraaie dribbel met drie kapbewegingen besloot Musah in de korte hoek op Skorupski, die even later ook Luka Jovic, Gimenez' vervanger, van scoren hield.

In de slotfase vond Bologna toch nog wat nieuwe energie. Het geluk leek desondanks niet aan de zijde van de ploeg van Vincenzo Italiano te staan, toen Casale tegen de paal kopte. Ogenblikken later was het alsnog hangen. Nicolò Cambiaghi gaf scherp voor op Ndoye, die Pavlovic aftroefde en binnentikte: 2-1.