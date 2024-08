AC Milan serieus in de markt voor bij Ajax overbodige Silvano Vos

AC Milan aast op de komst van Silvano Vos, zo meldt Voetbal International-journalist Tim van Duijn. De Italiaanse topclub heeft zich bij de Amsterdammers gemeld voor de negentienjarige middenvelder.

De Telegraaf meldde maandagochtend dat het Franse Stade Reims Vos van Ajax wil huren en dat AC Milan vooralsnog enkel had geïnformeerd naar het jeugdproduct van Ajax.

VI weet nu te melden dat de Milanezen daadwerkelijk in de markt zijn voor Vos. Volgens Van Duijn klopte Reims eerder al bij Ajax aan om Vos te huren, maar zijn zij inmiddels doorgeschakeld naar het achttienjarige talent Gabriel Moscardo van Paris Saint-Germain.

Ajax hoopt een flinke transfersom over te houden aan een definitief vertrek van Vos. Het Algemeen Dagblad repte eind juli nog over ‘dubbele cijfers’. Van Duijn weet dat Milan vooralsnog enkel denkt aan een huurdeal.

In een uitleenperiode ziet Ajax grote risico's. Als Vos ook bij een hurende club niet wordt opgesteld, daalt het kapitaal dat hij nu nog vertegenwoordigt gigantisch, schreef Johan Inan van het Algemeen Dagblad onlangs.

De jonge middenvelder beschikt in Amsterdam nog over een contract tot medio 2028. Hij speelde tot nog toe 503 minuten, verdeeld over 17 duels, in de hoofdmacht.

Namens Jong Ajax kwam Vos 56 keer in actie. Daarin noteerde hij 6 goals en 4 assists.