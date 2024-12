AC Milan raakt verder achterop in Serie A door frustrerende jubileumavond tegen Genoa

AC Milan is er zondagavond niet in geslaagd Genoa op de pijnbank te leggen. De grootmacht van weleer had weinig te duchten van de tegenstander uit de middenmoot, maar liet na de ban te breken in het eigen San Siro: 0-0.

Paulo Fonseca stuurde, zoals inmiddels vertrouwd is, Tijjani Reijnders de wei in als een van zijn twee controleurs. Youssouf Fofana was zijn partner, terwijl de zeventienjarige Mattia Liberali als aanvallende middenvelder zijn Serie A-debuut maakte. In de persoon van Álex Jiménez op linksachter kende Milan een tweede uiterst onervaren kracht in de basiself.

Milan, dat aantrad in speciale, sponsorloze shirts ter ere van het 125-jarig bestaan, speelde zeker niet groots in de eerste helft, maar was wel de bovenliggende partij. Kleine kansen van onder meer Samuel Chukwueze en Reijnders stapelden zich op, maar Genoa-doelman Nicola Leali bleef eenvoudig overeind.

Zoals de eeuwenoude voetbalwet voorschrijft moet een team dat niet scoort, geen goals tegenkrijgen, en dat is precies wat Milan deed. I Rossoneri gaven bijzonder weinig weg en als gevolg kwam Genoa niet tot amper in het stuk voor.

Na de hervatting was het spelbeeld weinig anders: heer en meester Milan zocht een treffer maar creëerde weinig, de ploeg van Patrick Vieira kon slechts tegenhouden. De grootste kansen werden in de slotfase bij elkaar gespeeld.

Met name Álvaro Morata, die aan het begin van de tweede helft Tammy Abraham afloste ondanks dat de Spanjaard naar verluidt niet fit genoeg was om te spelen, werd gevaarlijk. Eerst schoot de spits nipt naast, alvorens hij tien minuten voor tijd vanaf een meter of tien van het doel de lat trof.

Wat een mooie viering van het jubileum had moeten zijn, werd een frustrerende avond voor Milan. Een treffer werd niet gemaakt en dus bleef de brilstand staan. Met een punt erbij komt het Milanese totaal op 23, wat recht geeft op de achtste plek in de Serie A. Wel heeft de ploeg van Fonseca een wedstrijd te goed op de meeste concurrenten.