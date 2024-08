AC Milan pakt door late goals van debutant Álvaro Morata en Noah Okafor tóch nog een punt

AC Milan heeft in zijn eerste Serie A-duel van het nieuwe seizoen maar nét een nederlaag weten te voorkomen. Lang leken de Milanezen in eigen huis met lege handen achter te blijven tegen Torino door een 0-2 achterstand, maar laat in de wedstrijd zorgden debutant Álvaro Morata en Noah Okafor toch nog voor een gelijkspel: 2-2.

Tijjani Reijnders en aankoop Morata begonnen allebei op de bank bij Milan, maar zouden na een uur wel invallen. Voor Youssouf Fofana, die eerder op zaterdag officieel werd overgenomen van AS Monaco, kwam het duel nog te vroeg.

Torino moest het ondertussen stellen zonder Perr Schuurs. De 24-jarige verdediger is al sinds eind vorig jaar uit de roulatie vanwege een kruisbandblessure, en is onlangs opnieuw geopereerd.

In de openingsfase was Milan twee keer dreigend. Eerst ging een poging van Rafael Leão naast, even later over. Na een half uur was het aan de andere kant van het veld wél raak.

Een kopbal van Raoul Bellanova leek net voor de doellijn te worden weggehaald door Fikayo Tomori en Malick Thiaw. De VAR concludeerde echter dat Thiaw de bal nét over zijn eigen doellijn had getikt, waardoor Torino op een 0-1 voorsprong kwam.

Milan moest in de achtervolging en leek na ruim een uur spelen een penalty te krijgen na een overtreding op de net ingevallen debutant Morata. Na inmenging van de VAR werd die beslissing echter teruggedraaid: geen strafschop.

De thuisploeg was nauwelijks bekomen van die teleurstelling of het stond 0-2. Duván Zapata kopte een voorzet van Valentino Lazaro binnen. Zo leek Milan een valse start van het nieuwe seizoen te beleven.

Maar niets bleek minder waar: in de 89ste minuut veranderde Morata een schot van Reijnders van richting (1-2), en enkele minuten later tekende Okafor met een mooie volley ook nog voor de 2-2.