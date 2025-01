'AC Milan komt met nieuw bod op Santiago Gimenez in de buurt van vraagprijs Feyenoord'

AC Milan geeft allesbehalve op in de strijd om Feyenoorder Santiago Gimenez. Een eerste bod van de Italianen, ter waarde van twintig miljoen euro, werd resoluut naar de prullenbak verwezen door de Rotterdammers. Calciomercato weet echter dat het aanstaande, nieuwe bod een stuk dichter in de buurt van de vraagprijs van veertig miljoen euro komt.

Gimenez etaleert de laatste tijd en ook in de Champions League zijn absolute topvorm. Zo was de Mexicaan tweemaal trefzeker in het duel met Bayern München (3-0). Ook in het buitenland zijn zijn prestaties niet onopgemerkt gebleven, getuige de concrete interesse van Milan.

Meerdere Italiaanse media maakten vorige week bekend dat Gimenez op hoofdlijnen mondeling akkoord is met Milan. De spits wil graag aan de slag in de Serie A en is nu in afwachting van de onderhandelingen tussen Feyenoord en Milan.

Het is de vraag of het zover gaat komen. Feyenoord wil zijn spits liever niet kwijt en denkt dan ook aan een bedrag van rond de veertig miljoen euro, wat een absoluut clubrecord zou zijn. Het eerste bod van Milan kwam niet in de buurt, maar Milan is op zoek naar een opening.

Die opening hoopt het te kunnen vinden met het nieuwe bod, dat woensdagavond, na het Champions League-geweld, al neergelegd zou kunnen worden in De Kuip. Volgens Calciomercato denkt Milan aan een totaalpakket van 35 miljoen euro of zelfs een tikkeltje hoger, waarmee het gat naar de vraagprijs van Feyenoord aanzienlijk verkleind zou worden.

La Gazzetta dello Sport meldde dinsdagavond dat Milan grote plannen heeft met Gimenez. In een ideaal scenario is de Feyenoord-spits zondag al beschikbaar voor de derby Milan - Inter.

Indien Gimenez toch niet haalbaar blijkt, schakelt Milan naar alle waarschijnlijkheid door naar Udinese-spits Lorenzo Lucca. De voormalig Ajacied staat hoog op het lijstje in San Siro, maar Gimenez geldt vooralsnog als topprioriteit.