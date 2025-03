AC Milan-icoon Gattuso krijgt het aan de stok met Kroatische analist: ‘Je komt uit het buitenland, je moet de mensen hier respecteren’

Gennaro Gattuso heeft zich zondag niet van zijn beste kant laten zien. De trainer van het Kroatische Hajduk Split kwam na afloop van de wedstrijd in een conflict met analist Josko Jelicic. Er volgde harde woorden van beide partijen.

Gattuso stond in zijn tijd als speler van onder andere AC Milan en Rangers al bekend om zijn opvliegende karakter. Dat de Italiaan nog steeds wel eens moeite heeft om zijn emoties in bedwang te houden werd zondag duidelijk.

Na de 3-0 nederlaag van Hajduk Split tegen Rijeka kreeg Gattuso het aan de stok met de Kroatische ex-voetballer Jelicic. De 54-jarige analist was de laatste weken te negatief in de ogen van Gattuso.

“Jij praat te veel, je hebt geen respect voor de mensen”, begon de wereldkampioen van 2006. “Jij hebt zelf ook gevoetbald, je kent de situatie en toch praat je slecht over ons.” Jelicic liet de situatie vervolgens ontsporen door te zeggen: “Maar je elftal speelt ook heel slecht.”

Gattuso was daar niet van gediend. “Je moet respect voor me hebben”, riep Gattuso. “Dit is de laatste keer dat ik kom als jij op tv bent. Want jij bent een slecht persoon.”

Jelicic pikte die opmerking van de 47-jarige Italiaan niet. “Je komt uit het buitenland, je moet de mensen hier respecteren”, riep hij fel.

De 73-voudig voormalig Italiaans international is met Hajduk Split volop in de race om het kampioenschap. De ploeg staat na de nederlaag tegen Rijeka met 48 punten uit 26 wedstrijden op de tweede plaats. Rijeka is na de overwinning van zondag de nieuwe koploper met 50 punten uit 26 wedstrijden.