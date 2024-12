Absurde doodschop op bovenbeen in TOTO KNVB Beker; scheidsrechter blundert

Het is niet de avond van VV Eemdijk in de TOTO KNVB Beker. De derdedivisionist wordt in de tweede ronde van het eigen veld gespeeld door VV Barendrecht, dat binnen 50 minuten op een 0-4 voorsprong stond. Eemdijk mocht nog van geluk spreken dat het met elf man eindigde, nadat scheidsrechter Luuk Timmer een absurde doodschop over het hoofd zag.

Het gebeurde in de 62ste minuut, toen Argjend Selimi de bal bij een aanname te ver van de voet liet springen. De nummer 10 van Eemdijk trapte vervolgens vol door op het bovenbeen van Jay Brand, die het uitschreeuwde van de pijn.

"Oei, dit is rood", oordeelt ESPN-commentator Mark van Rijswijk direct. "Wat een gemene overtreding. Dit moet rood zijn."

Scheidsrechter Timmer kwam echter niet tot hetzelfde oordeel. "Het zal u verbazen, maar de scheidsrechter geeft een inworp aan Eemdijk", aldus Van Rijswijk. "Ik verzin dit niet. Hij geeft niet eens een vrije trap!"

Brand kon de wedstrijd na een medische behandeling overigens wel voortzetten. Het werd uiteindelijk 1-6 voor Barendrecht.