'Absolute blikvanger kan Feyenoord inruilen voor geïnteresseerde topclub uit vaderland'

Op 24-jarige leeftijd zal Igor Paixão een interlandcarrière met Brazilië nog niet volledig uit zijn hoofd hebben gezet. Om zijn kansen op een loopbaan bij de Goddelijke Kanaries te vergroten, zou een transfer naar de Braziliaanse Série A de Feyenoorder geen windeieren leggen, schrijft het lokale medium Nosso Palestra, dat bovendien weet dat Palmeiras mogelijk een uitweg biedt.

De topclub uit het Zuid-Amerikaanse voetballand, waar de competitie momenteel stilligt na afronding van het voetbaljaar, heeft met het oog op het nieuwe seizoen de pijlen gericht op aanvallende versterking. Paixão is zodoende in beeld gekomen.

De mogelijkheid dat de linksbuiten van Feyenoord daadwerkelijk terugkeert in zijn vaderland bestaat, maar binnen Palmeiras heerst de realisatie dat Paixão hetere ijzers in het vuur heeft. Naar verluidt ambieert de 24-jarige vleugelbestrijker een andere stap.

Bovendien heeft Feyenoord voorlopig weinig trek in het meewerken aan het vertrek van een van zijn blikvangers. In zowel de Eredivisie als de Champions League heeft Paixão zich dit seizoen nadrukkelijk doen gelden.

Het enige dat voor een transfer naar Palmeiras lijkt te spreken, is de mogelijkheid dat zo'n overstap hem meer in de kijker van de Braziliaanse bondscoach Dorival Júnior brengt. Traditiegetrouw bevat Seleção veelal een aantal spelers uit de vaderlandse competitie.

Paixão kent individueel gezien ondertussen in Nederland een meer dan verdienstelijk seizoen. In 24 wedstrijden vond hij het net vijfmaal en dertien keer was hij de aangever op een doelpunt.

De 1,68 meter lange aanvaller kwam in 2022 voor zo'n 4,5 miljoen euro over van Coritiba FC en heeft in de havenstad een contract tot de zomer van 2029.