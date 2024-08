De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip gaat zondag niet door vanwege de aangekondigde politiestaking. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft na overleg besloten dat het Eredivisie-duel op 1 september in De Kuip niet gespeeld kan worden.

De Nederlandse politie komt zondag in actie voor een betere vroegpensioenregeling, waar nog altijd geen akkoord over gevonden is. In de afgelopen twee weken werden ook al vier wedstrijden geraakt door politie-acties.

De Klassieker tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax is van oudsher een risicowedstrijd, zelfs nu het duel al jaren zonder uitpubliek gespeeld wordt. Nog steeds treden er op Klassiekerdagen voldoende ongeregeldheden op.

Zo moet de spelersbus van Ajax – een populair doelwit bij de Feyenoord-supporters – altijd veilig binnen worden geloodst, en is het voorplein van het stadion doorgaans een bron van onrust. Aboutaleb heeft nu besloten om een streep door de wedstrijd te zetten.

"Dit is een besluit dat ik in overleg met de veiligheidsdriehoek heb genomen", vertelt de burgemeester. "De veiligheid voor de spelers maar ook voor het publiek, kan zonder inzet van de politie, onvoldoende worden gewaarborgd. Dit besluit is vanmiddag gecommuniceerd met de betrokken partijen."

Ajax gaat zodoende een flinke achterstand oplopen in de Eredivisie. Vanwege Europese verplichten werd afgelopen weekend het duel met Fortuna Sittard ook al uitgesteld.