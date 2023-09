Aanwinst moet zes weken toekijken bij Ajax en mist wedstrijden tegen topploegen

Woensdag, 27 september 2023 om 11:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:15

Sivert Mannsverk zal zeker zes weken moeten toekijken, zo meldt zijn club Ajax woensdagochtend. De middenvelder kampt met een voetblessure en is daardoor langdurig niet inzetbaar. Hij zit daarom niet bij de selectie voor het restant van het duel met Feyenoord, zo werd eerder op de dag al bekend. Tijdens De Klassieker neemt de Belg Mika Godts het plekje van Mannsverk in de selectie van Ajax over.

Door de kwetsuur zal de Noor de nodige wedstrijden moeten missen. In Europees verband zal hij niet aanwezig zijn bij de twee wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion en de uitwedstrijd tegen AEK Athene. In de Eredivisie mist Mannsverk, naast de resterende 35 minuten tegen Feyenoord, waarschijnlijk ook de wedstrijden tegen RKC Waalwijk, AZ, FC Utrecht, PSV en sc Heerenveen. De blessure van 21-jarige middenvelder is gezien de vele lastige affiches een flinke aderlating voor Ajax.

Sinds zijn komst naar de Johan Cruijff ArenA speelde Mannsverk slechts één wedstrijd voor de Amsterdammers. In het uitduel met FC Twente (3-1) mocht hij aan de aftrap verschijnen. Mannsverk werd in de rust echter al gewisseld, nadat hij een matige eerste helft speelde waarin Ajax tal van kansen weggaf. Ondanks de wissel verloor de ploeg van Maurice Steijn de wedstrijd alsnog.

Mannsverk tekende deze zomer in de ArenA een contract voor vijf seizoenen. Ajax nam de rechtspoot voor zes miljoen euro over van het Noorse Molde FK, waar hij op dat moment twee seizoenen onder contract stond. In een eerder stadium had Feyenoord naar verluidt ook interesse in de diensten van Mannsverk, maar die deal kwam nooit van de grond.