Aanvoerder Van Duiven opent rekening alweer; gefrustreerde Tillman stelt teleur

Maandag, 14 augustus 2023 om 21:57 • Wessel Antes • Laatste update: 21:58

Jong PSV heeft maandagavond een zege geboekt op Telstar: 1-0. Op De Herdgang was spits Jason van Duiven verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Malik Tillman kreeg in het beloftenelftal de gelegenheid om zijn eerste minuten te maken in Eindhovense dienst. De 21-jarige middenvelder deed 45 minuten mee, maar wist daarin niet te imponeren. De viervoudig international van de Verenigde Staten kwam een aantal keer gefrustreerd over en pakte dan ook een gele kaart. Tillman werd in de rust vervangen door Emir Bars.

Naast Tilman debuteerden Bram Rovers en Tygo Land in het Eindhovense beloftenelftal. Van Duiven kreeg van trainer Wil Boessen het vertrouwen als aanvoerder van Jong PSV. In de eerste helft viel met name op dat Tillman een aantal keer gepikeerd reageerde na een overtreding van zijn directe tegenstander. De huurling van Bayern München ontving in de 38ste minuut een gele kaart en werd in de rust gewisseld, al was dat hoogstwaarschijnlijk van tevoren al afgesproken.

In het tweede bedrijf kwam Jong PSV op voorsprong via Van Duiven. Een goede lange bal van Matteo Dams kwam bij Bars terecht, die een scherpe voorzet produceerde. Omdat een verdediger van Telstar de bal niet goed wist te verwerken, ontstond een buitenkansje voor Van Duiven. De Almeloër opende zo zijn rekening door van dichtbij binnen te tikken: 1-0. Van Duiven, die in de belangstelling staat van vele Eredivisie-clubs was vorig seizoen goed voor 15 doelpunten en 3 assists in 34 officiële wedstrijden voor Jong PSV. Die aantallen hoopt de spits dit seizoen aan te scherpen indien hij in Eindhoven blijft.

Jong AZ - Jong Utrecht 1-0

In Wijdewormer was Jong AZ met 1-0 te sterk voor Jong FC Utrecht. De Alkmaarders waren al in het eerste bedrijf de bovenliggende partij. Vlak voor rust wist rechtsbuiten Jayden Addai Utrecht-doelman Calvin Raatsie te verschalken, waarna hij zijn doelpunt vierde door Cristiano Ronaldo te imiteren met zijn karakteristieke manier van juichen: 1-0. Na rust raakte spits Yusuf Barasi, die in de belangstelling staat van het Adana Demirspor van trainer Patrick Kluivert, met een snoeihard schot de lat. Jong AZ moest de wedstrijd uiteindelijk met tien man afmaken, nadat Loek Postma zijn tweede gele kaart ontving. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar.