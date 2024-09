Aanvoerder De Bruyne ontploft en laat na nederlaag niets heel van ploeggenoten bij België

België liep maandagavond in het Nations League-duel met Frankrijk tegen een 2-0 nederlaag aan. Aanvoerder Kevin De Bruyne spaarde zijn ploeggenoten na afloop niet en haalde keihard uit voor de camera van VTM.

De Rode Duivels begonnen nog sterk in Lyon, maar creëerden uiteindelijk niet meer dan een paar halve kansen. “We staan met zes spelers vanachter. Er was geen aansluiting. Zelfs niet in de tweede helft toen we achterstonden, hè. Het is wat het is”, besloot de middenvelder met grote ergernis.”

Nadat verslaggever Gilles de Bilde constateerde dat De Bruyne in het veld geïrriteerd oogde en hem vroeg of het tactisch plan niet klopte, schoot de aanvoerder van België uit zijn slof.

“Oh Gilles serieus, ik weet niet wat je bedoelt. Uw vragen zijn tactisch niet goed. Je bent zelf voetballer geweest. Het gaat niet om transities. Het gaat om spelers die hun taken niet goed uitvoeren. Dan kom je in de problemen, punt uit.”

De Bruyne uitte vervolgens felle kritiek op zijn ploeggenoten. “Ik ga hier niet in media zeggen wat er allemaal fout ging. Dat ga ik hier niet zeggen, dat heb ik al tegen de spelers zelf gezegd. Als je de top niet aankunt dan moet je minstens alles geven en zelfs dat deden sommige spelers niet. Dan is het klaar.”

De Bruyne kreeg vervolgens de vraag of het moeilijk te accepteren is dat De Gouden Generatie voorbij is. De rechtspoot laakte echter vooral de instelling van bepaalde ploeggenoten. “Ik kan accepteren dat we niet zo goed zijn als in 2018, ik ben de eerste die dat jaren heeft gezegd. Andere zaken zijn wel onacceptabel. Maar dat kan ik hier niet onthullen, ik ben geen achttienjarige speler van KRC Genk meer, ik ben 33 nu”, liet hij weten.