Aanvaller die voor 11 miljoen vertrok uit de Eredivisie niet ingeschreven voor CL

Het huwelijk tussen Bologna en Jesper Karlsson is tot dusver niet heel gelukkig gebleken. De voormalig smaakmaker van de Eredivisie, die vorig jaar zomer voor elf miljoen euro overkwam van AZ, is niet ingeschreven voor het komende Champions League-seizoen.

Karlsson groeide bij AZ uit tot een van de absolute smaakmakers van de Eredivisie. De buitenspeler, die bekendstond om zijn verfijnde traptechniek, kwam in 124 wedstrijden 46 keer tot scoren en leverde 33 assists af.

Het leverde de Zweed een jaar geleden een fraaie transfer op naar Bologna, dat elf miljoen euro over had voor zijn diensten. Een koopje, daar de Karlsson op dat moment een transferwaarde vertegenwoordigde van zo'n achttien miljoen euro.

In Italië is men het erover eens dat er meer verwacht wordt van Karlsson sinds zijn komst naar de Serie A. De buitenspeler kwam tot dusver niet verder dan tien officiële wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij niet te scoren of een assist af te leveren.

De relatie is inmiddels dusdanig bekoeld dat trainer Vincenzo Italiano heeft besloten om Karlsson niet op te nemen in zijn Champions League-selectie. Onder meer Sam Beukema en Thijs Dallinga maken wel onderdeel uit van het keurkorps.

Bologna ging net als PSV en Feyenoord vorige week in de koker voor de loting van de Champions League. De ploeg van Italiano, die in de Serie A tot dusver teleurstelt met twee punten uit drie wedstrijden, mag het onder meer opnemen tegen het Liverpool van Arne Slot.

Daarnaast is Bologna gekoppeld aan Shakhtar Donetsk, Aston Villa, AS Monaco, Lille OSC, Benfica, Borussia Dortmund en Sporting Portugal. Op 18 september trapt de huidige nummer achttien van de Serie A het Champions League-seizoen af.