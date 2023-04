Aanpak van Bogarde kan rekenen op complimenten binnen de Ajax-selectie

Donderdag, 27 april 2023 om 16:17 • Guy Habets

Youri Baas heeft veel opgestoken van Winston Bogarde. Dat zegt de jonge verdediger van Ajax in een groot interview met Voetbal International. Bogarde was tot de zomer van 2022 actief bij de Amsterdamse club en fungeerde de laatste jaren als assistent-trainer. In die hoedanigheid kreeg Baas met hem te maken.

Bogarde was tijdens zijn actieve loopbaan een spijkerharde verdediger en dus hield hij zich als trainer vaak bezig met de achterhoedespelers bij Ajax. Baas was er daar een van en leerde veel, net als van huidig hoofdtrainer John Heitinga. "Bogarde is natuurlijk een geweldige verdediger geweest, net als Heitinga, maar allebei ook wel met verschillende stijlen", zo begint de linkspoot in gesprek met VI.

"Heitinga heeft me veel geleerd, ook op tactisch gebied, terwijl Bogarde continu met de verdedigers bezig was om een bepaalde hardheid en meedogenloosheid over te brengen", zo gaat Baas verder. "Tijdens trainingen was hij daar altijd zo scherp op, dat was heel leerzaam." Later in het interview zegt Baas dat hij zich nog probeert te ontwikkelen op het gebied van 'een bepaalde hardheid van verdedigen'. Daar kan Bogarde nu dus niet meer bij helpen.

De voormalig verdediger werd in de zomer van 2022 verteld dat hij niet meer nodig was bij Ajax en dat kwam hard aan, zo vertelde hij maandag tijdens Rondo op Ziggo Sport. "Om dan opeens, na zeven jaar, een mededeling te krijgen dat het stopt, terwijl ik een contract had, dan ga je dat verwerken. Wat gebeurt hier? Je bent tevreden, maar er is geen plek meer voor me. Ze gingen niet eens kijken naar een andere positie voor me, ik moest gelijk helemaal weg bij de club. Dat was wel een aardige klap voor mij."