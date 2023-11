Bogarde voert gesprekken om weer aan de slag te gaan als assistent-trainer

Vrijdag, 17 november 2023 om 20:52 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:01

Winston Bogarde is in gesprek met Standard Luik over een rol als assistent-trainer. Dat meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

De 53-jarige oud-verdediger kan de rechterhand van Carl Hoefkens worden en Yaya Touré opvolgen. De Ivoriaan is sinds enkele weken assistent bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië, waar hij gaat samenwerken met Roberto Mancini.

Bogarde vertrok in de zomer van 2022 na zeven jaar bij Ajax omdat er volgens toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar geen plek meer voor hem was in de Johan Cruijff ArenA.

Deze zomer tekende de Rotterdammer een contract als assistent van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor, maar daar vertrok hij halverwege september alweer wegens een verschil van inzicht met de clubleiding.

Luik heeft deze maand de eerste gesprekken gevoerd met Bogarde, zo klinkt het. Bij de club uit België kan de oud-Ajacied gaan samenwerken met Jong Oranje-international Noah Ohio. De twintigjarige aanvalsleider speelt sinds vorig jaar zomer bij Luik.

Bogarde, die tijdens zijn spelerscarrière actief was bij onder meer Ajax, AC Milan en FC Barcelona, begon zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van FC Volendam. In 2015 keerde hij terug bij Ajax.

In zijn eerste jaren bij de Amsterdammers fungeerde hij als rechterhand van Michael Reiziger en Mitchell van der Gaag bij Jong Ajax, alvorens hij in de zomer van 2020 de overstap maakte naar de hoofdmacht. Daar zou hij 99 wedstrijden naast Erik ten Hag op de bank plaatsnemen voordat hij medio 2022 dus afscheid nam.