Bogarde houdt het na 66 dagen al voor gezien als assistent Kluivert

Zondag, 10 september 2023 om 14:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:45

Winston Bogarde heeft zijn contract bij Adana Demirspor in gezamenlijk overleg laten ontbinden. Dat laat de club in een verklaring, die in handen is van De Telegraaf, weten. Voor Bogarde 'was het niet wat hij gehoopt had', dus keert de assistent van Patrick Kluivert binnenkort terug naar Nederland. Bogarde hield het iets langer dan twee maanden vol.

"Adana Demirspor en Winston Bogarde hebben in gezamenlijk overleg besloten het contract van de assistent-trainer te ontbinden", zo schrijft Adana in de verklaring. "De samenwerking werd voor beide partijen niet wat ze ervan hadden gehoopt en de ex-international keert daarom terug naar huis. Bogarde kijkt uit naar een nieuwe uitdaging." De uitdaging in Turkije was in ieder geval van korte duur: begin juli werd de oud-verdediger pas gepresenteerd.

Bogarde was onderdeel van een vijfkoppig groepje bekenden uit Nederland. Naast hoofdtrainer Kluivert behoorden assistent Zeljko Petrovic, performance analist Quentin Jakoba en video-analist Jordy Kluitenberg tot de technische staf van Adana. Het resterende viertal lijkt vooralsnog wel in Turkije te blijven. Onder Kluivert behaalde Adana tot dusver een huidige tiende plaats in de Süper Lig en werd er net naast kwalificatie voor de Conference League gegrepen.

Voordat Bogarde in Adana neerstreek, was hij een jaar lang werkloos. In juni 2022 werd hij de dupe van de komst van Alfred Schreuder naar Ajax. Schreuder wilde zijn staf inkrimpen en had daarom geen ruimte meer voor Bogarde. De oud-international was daar achteraf zeer verbolgen over. "Om dan opeens, na zeven jaar, een mededeling te krijgen dat het stopt, terwijl ik een contract had, dan ga je dat verwerken. Wat gebeurt hier? Je bent tevreden, maar er is geen plek meer voor me. Ze gingen niet eens kijken naar een andere positie voor me, ik moest gelijk helemaal weg bij de club. Dat was wel een aardige klap voor mij", sprak Bogarde in april bij Rondo.