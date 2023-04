Aankoop van Ten Hag vertrekt na vier maanden zonder speelminuut

Zaterdag, 29 april 2023 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:42

Jack Butland staat op het punt om transfervrij de overstap te maken van Crystal Palace naar Rangers FC, zo meldt The Scottish Sun. De doelman werd in januari door Erik ten Hag op huurbasis naar Manchester United gehaald als vervanger van de plotseling vertrokken Martin Dúbravka. Butland kwam echter geen minuut in actie en ziet zijn huurperiode nu eindigen met een transfervrije overgang naar Rangers.

Ten Hag kwam afgelopen winter plots met een gat in zijn keepersbestand te zitten toen Newcastle United besloot om Dúbravka vroegtijdig terug te halen, wat maakt dat hij een interessante optie is. De in Haaksbergen geboren manager schakelde daarop door en haalde Butland op huurbasis naar Old Trafford. De Engelsman beschikte bij Palace over een contract tot deze zomer, maar keert dus niet terug. Bij Rangers zien ze in hem de beoogde nieuwe eerste doelman.

Rangers-manager Michael Beale twijfelt aan de toekomst van veteraan Allan McGregor (41) en hoeft voor Butland geen transfersom te betalen. De negenvoudig Engels international moet de eerste zomeraanwinst worden van de Schotse topclub. Butland werd in zijn carrière al zeven keer verhuurd. Het is niet bekend hoe lang hij bij Rangers gaat tekenen.

Butland zal niet met heel veel genoegen terugkijken op zijn vier maanden bij United. Hij veroverde wel de EFL Cup ten koste van Newcastle, maar kwam geen minuut in actie. Elf keer zat hij bij de wedstrijdselectie. Butland zou alleen kans maken op speelminuten als onbetwiste nummer één David de Gea tegen een schorsing of blessure aan zou lopen. Dat gebeurde niet.