Aad de Mos wijst speler aan die Ajax 'zeker had moeten behouden'

Aad de Mos is zeer gecharmeerd van Youri Regeer, zo laat de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV weten bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De 21-jarige middenvelder van FC Twente vertrok in de zomer van vorig jaar bij Ajax, maar De Mos is van mening dat de Amsterdammers Regeer hadden moeten behouden.

Ook Hans Kraay junior is enthousiast over het spel van de geboren Haarlemmer. "Hij doet het hartstikke goed. Het is ook een jongen die op zoveel posities kan spelen: back, controlerende middenvelder, ik zie hem ook op tien spelen nu."

"Maar Ajax heeft genoeg goede middenvelders op dit moment om Regeer niet met gillende sirenes terug te hoeven halen", stelt Kraay, die dus van mening is dat de recordkampioen van Nederland zich niet moet versterken met Regeer.

In het contract van de veelzijdige middenvelder is een clausule opgenomen, waarmee Ajax Regeer voor een vast bedrag over kan nemen van Twente. Aan het einde van het seizoen kunnen de Amsterdammers deze lichten.

De Mos is een andere mening toegedicht dan Kraay. "Ik zou hem terughalen", laat de analist stellig weten.

"Ik vind hem geweldig, ik vond hem bij Jong Ajax ook altijd een van de uitblinkers. Een typische Ajax-speler. Bij Jong Oranje was hij de grote man in de laatste fase", redeneert De Mos.

"Hij is te vroeg weggegaan. Hij is een van de jongens die ik zeker had behouden."