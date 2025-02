Waar je Manchester City - Real Madrid kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Manchester City en Real Madrid kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na een teleurstellende competitiefase voor zowel Manchester City als Real Madrid treffen de beide Europese grootmachten elkaar in de tussenronde van de Champions League. Dat betekent dat sowieso een van de favorieten voor de eindzege de laatste 16 niet gaat halen.

Voor City is 2024-25 vooralsnog een bijzonder merkwaardig seizoen. De ploeg van Pep Guardiola leek oorspronkelijk zo goed als onverslaanbaar, maar de klad is er flink ingekomen sinds de blessure van Ballon d'Or winnaar Rodri. Zo werd er in Europa onder andere verloren van Sporting CP, Juventus en Paris Saint-Germain, terwijl ook Feyenoord een punt wist te pakken tegen City. Een moeizame overwinning tegen Club Brugge was uiteindelijk voldoende om bij de eerste 24 te eindigen, maar het moge duidelijk zijn dat het lek nog niet boven is.

Het seizoen van Real Madrid is wat dat betreft eigenlijk niet heel erg verschillend tot op heden. De ploeg van Carlo Ancelotti draait weliswaar nog goed mee in de strijd om de landstitel, maar werd al wel een keer pijnlijk op zijn plaats gezet door aartsrivaal Barcelona in LaLiga, en hetzelfde gebeurde in de strijd om de Spaanse Supercup.

Ook in Europa is Madrid geen schim geweest van de ploeg die jarenlang de Champions League heeft gedomineerd. Na nederlagen tegen Lille, AC Milan en Liverpool moesten de Spanjaarden zelfs even vrezen voor een plekje in de volgende ronde, alvorens Madrid er een stapje bijzette en de laatste drie wedstrijden in winst wist om te zetten.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Manchester City - Real Madrid

Datum: 11 februari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Etihad Stadium

Uitzending Manchester City - Real Madrid: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Eredivisie / LaLiga / Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Manchester City

Met Rodri is een van de belangrijkste spelers van City nog altijd niet beschikbaar. De Spanjaard staat waarschijnlijk de rest van het seizoen aan de kant met een zware knieblessure.

Champions League selectie Manchester City 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ortega, Ederson, Carson Verdedigers: Dias, Stones, Ake, Gvardiol, Akanji, Alleyne, Lewis, Wilson-Esbrand, Khusanov Middenvelders: Kovacic, Grealish, Rodri, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Wright, O'Reilly, McAtee, Gonzalez Aanvallers: Doku, Savinho, Haaland, Bobb, Marmoush

Blessures en schorsingen Real Madrid

Zowel Dani Carvajal als Eder Militao ligt er uit voor de rest van het seizoen met een zware knieblessure. David Alaba is daarentegen weer beschikbaar na recent zijn rentree te hebben gevierd na ook een zware knieblessure.

Selectie Real Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers: Courtois, Lunin, Gonzalez, Mestre Verdedigers: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Garcia, Rudiger, Mendy, Youssef, Ramon, Asencio, Jimenez, Fortea, Aguado Middenvelders: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Guler, Vazquez, Ceballos, Diaz, Angel, Moreno, Andres, De Llanos, Munez, Fortuny Aanvallers: Vinicius Jr, Mbappe, Rodrygo, Endrick, Gonzalo, Yanez

