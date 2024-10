Waar je Inter - Juventus kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Inter en Juventus kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij ontvangt deze zondag het Juventus van Teun Koopmeiners in wat zonder twijfel de grootste wedstrijd van het Serie A weekend is.

Zowel Inter als Juventus heeft dit seizoen ambities in de strijd om de Serie A titel en de ploegen staan respectievelijk tweede en derde voorafgaand aan de negende speelronde, met Napoli als de soevereine koploper.

De ploeg uit Milaan is in goede vorm en heeft zijn laatste vijf wedstrijden op rij gewonnen, met de nederlaag tegen aartsrivaal AC Milan in September als laatste teleurstellende resultaat.

Ook Juventus was bezig aan een fraaie ongeslagen reeks, totdat VfB Stuttgart op bezoek kwam in de Champions League afgelopen week. In de competitie is er echter nog niet een keer verloren.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Inter - Juventus

Datum: 27 oktober 2024 Aftrap: 18:00 uur Locatie: Giuseppe Meazza

Uitzending Inter - Juventus: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Serie A wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Inter

Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto en Tajon Buchanan moeten vanwege blessures allemaal verstek geven voor de clash van zondag.

Selectie Inter 2024/25

Positie Spelers Keepers: Sommer, Radu, De Gennaro, Martinez Verdedigers: Bastoni, Pavard, Bisseck, De Vrij, Palacios, Acerbi, Demarco, Augusto, Dumfries, Darmian Middenvelders: Calhanoglu, Asllani, Barella, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Buchanan Aanvallers: Correa, Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic

Blessures en schorsingen Juventus

Sleutelspelers zoals Bremer, Teun Koopmeiners en Douglas Luiz staan allemaal geblesseerd aan de kant, terwijl ook Nico Gonzalez en Arek Milik niet kunnen spelen.

Selectie Juventus 2024/25

Positie Spelers Keepers: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio Verdedigers: Bremer, Gatti, Kalulu, Danilo, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Savona Middenvelders: Locatelli, Arthur Melo, Douglas Luiz, Thuram, McKennie, Fagioli, Weah, Koopmeiners, Adzic Aanvallers: Mbangula, Gonzalez, Conceicao, Yildiz, Vlahovic, Milik

Recente vorm Inter

Datum Wedstrijden Competitie 23 oktober 2024 Young Boys 0-1 Inter Champions League 20 oktober 2024 Roma 0-1 Inter Serie A 5 oktober 2024 Inter 3-2 Torino Serie A

Recente vorm Juventus

Datum Wedstrijden Competitie 22 oktober 2024 Juventus 0-1 Stuttgart Champions League 19 oktober 2024 Juventus 1-0 Lazio Serie A 6 oktober 2024 Juventus 1-1 Cagliari Serie A

Handige links