Wout Weghorst was zondagmiddag de man op wie veel ogen gericht waren bij Ajax. De 32-jarige spits moest het tegen Sparta Rotterdam (1-1) opnieuw doen met een invalbeurt, maar maakte daarin een behoorlijk goede indruk. Na afloop komt Weghorst met een voorzichtige, maar duidelijke boodschap aan zijn trainer Francesco Farioli.

Ajax begon met Brian Brobbey in de spits. Het liep aanvankelijk van geen kant, zag ook Weghorst. "Het was moeizaam, niet goed. Het was niet het spel zoals we het willen spelen. Ik vond wel dat we goed aan de wedstrijd begonnen. Daarna hadden we het in grote delen best wel moeilijk. Zij kwamen er een aantal keren heel gevaarlijk uit op de counter, zeker in de eerste helft."

"In de tweede helft creëerden we een ontzettend groot aantal doelkansen", aldus Weghorst. "We pakten de controle en drongen ze terug. Alleen hij viel er niet in. We waren een aantal keer ontzettend dichtbij om op voorsprong te komen."

De invalbeurt van Weghorst, die in de 55ste minuut binnen de lijnen kwam, veranderde volgens ESPN-analist Marciano Vink 'de hele dynamiek'. Weghorst had dat gevoel zelf ook. "Mijn gevoel was goed, de energie was goed. Ik zat er heerlijk in. Dan zit je echt te wachten tot-ie valt. Dat gevoel was er ook."

In minuut 90+5 kwam Sparta verrassend op voorsprong via een goal van Mohamed Nassoh. "We hadden wel de mentaliteit om terug te komen", aldus Weghorst, die belangrijk voorbereidend werk deed voor de gelijkmaker van Youri Regeer. "Dat kan heel belangrijk zijn. Een puntje dichterbij. We moesten er nog zeven, nu nog zes."

Verslaggever Cristian Willaert wil het graag met Weghorst hebben over zijn aanhoudende reserverol bij Ajax. "Wat wij vaak horen: Weghorst kun je inbrengen en dan kan hij goals maken. Kan hij misschien ook vanaf het begin af aan goals maken? Het viel me op dat het na jouw invalbeurt heel goed ging. Veel goede combinaties. Je hebt uiteindelijk ook de assist. Geeft dat veel voldoening?" Weghorst reageert kort: "Ja, dat geeft veel voldoening ja."

"Je zegt het een beetje schamper", aldus Willaert, die daarmee toch een reactie van Weghorst uitlokt. De spits vindt het duidelijk tijd voor een basisplaats: "Goed, jij hebt het ook gezien. Ik geloof dat het niet de eerste keer was."