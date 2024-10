'FC Barcelona, Inter en Juventus willen spits ter waarde van 45 miljoen transfervrij inlijven'

Jonathan David (24) ligt goed in de markt. De Canadese aanvaller van Lille OSC is komende zomer transfervrij op te pikken en geniet interesse van in ieder geval FC Barcelona, Inter en Juventus, zo verzekert Relevo-journalist Matteo Moretto.

Davids huidige werkgever zou zijn contract graag openbreken en verlengen, maar daar heeft de spits zelf geen oren naar. Hij wil komende zomer zijn transfervrije status verzilveren.

Inter en Juventus zien in David een serieuze versterking. De twee Italiaanse grootmachten zijn al actief bezig om hun interesse te concretiseren.

Ook Barcelona vindt David een interessante optie, met name vanwege zijn aflopende verbintenis. De Catalanen lopen echter achter op de Italiaanse concurrentie: Barça zou nog niet in contact staan met de speler zelf.

In een eerder stadium heeft ook Atlético Madrid geïnformeerd naar David. De ploeg uit de Spaanse hoofdstad behoort op het moment niet tot de favorieten om er met de handtekening van de talenvolle aanvaller vandoor te gaan.

David, die volgens Transfermarkt op het moment een waarde van 45 miljoen euro vertegenwoordigt, staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Lille. De Fransen maakten destijds zo'n 27 miljoen euro over naar KAA Gent om de smaakmaker over te nemen.

In diezelfde zomer genoot David naar verluidt eveneens interesse van Ajax. Voor de Amsterdammers bleek het aantrekken van de Amerikaanse Canadees uiteindelijke geen haalbare kaart, waarna David dus in Lille tekende.