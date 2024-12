Oranje-international lijkt terugkeer naar Eredivisie uit te sluiten: 'Denk dat ik carrière hier beëindig'

Marten de Roon denkt dat de kans klein is dat hij tijdens zijn actieve voetbalcarrière nog terugkeert naar de Eredivisie. Dat vertelt de 33-jarige middenvelder van Atalanta desgevraagd in gesprek met ESPN.

De Roon speelde in de jeugd van Feyenoord en Sparta Rotterdam. Na ook wedstrijden in het eerste van Sparta te hebben gespeeld, vertrok hij in 2012 naar sc Heerenveen.

In 2015 liet De Roon Nederland achter zich: hij verkaste naar Atalanta. Een jaar later verruilde hij die club echter voor Middlesbrough, om in 2017 weer terug te keren naar Italië. Sindsdien is de 42-voudig Oranje-international niet meer van club veranderd.

“Nederland trekt me niet heel veel, moet ik zeggen”, antwoordt De Roon in gesprek met ESPN op de vraag of hij ooit nog terug zou willen keren naar Nederland, bijvoorbeeld naar Feyenoord.

“Dat komt ook wel een beetje door de manier waarop een hoop Nederlandse jongens zijn teruggekeerd. De manier waarop ze behandeld zijn vind ik niet altijd even netjes. En hier, zeker in Italië, is gewoon net iets meer respect voor de oudere spelers.”

“Ze kijken hier meer naar wat hij heeft betekend, of wat voor rol hij nog heeft. Wat dat betreft zit ik hier ook gewoon te goed, gaat het nog goed, en denk ik ook wel dat de kans groot is dat ik mijn carrière hier in Bergamo zal afsluiten.”

Inmiddels heeft De Roon al 370 duels voor Atalanta gespeeld, en afgelopen seizoen won hij de Europa League met die club. Met 41 punten uit 18 duels is Atalanta momenteel koploper van de Serie A.