4 clubs uit de Eredivisie willen zich versterken met transfervrije Vito van Crooij

FC Groningen, Fortuna Sittard, NEC Nijmegen en FC Utrecht hebben hun interesse kenbaar gemaakt in Vito van Crooij, weet Voetbal International. De vier Eredivisie-clubs zouden de 28-jarige aanvaller transfervrij kunnen inlijven, daar zijn contract bij Al-Wehda ontbonden is.

Begin deze week liet Van Crooij zijn contract bij Al-Wehda ontbinden. Sparta Rotterdam verkocht de Limburgse aanvaller vorige zomer nog voor ‘enkele miljoenen’ aan de huidige nummer zeven van de Saudi Pro League.

Een jaar later heeft Van Crooij Saudi-Arabië alweer verlaten. De teller eindigt op 1.231 speelminuten, verdeeld over 26 officiële optredens. Van Crooij wist geen enkel doelpunt te maken en ook geen assists te noteren.

Van Crooij is volgens Transfermarkt nog altijd 1,5 miljoen euro waard, maar geïnteresseerde clubs kunnen hem dus transfervrij oppikken. Over interesse heeft de rechtsbenige rechtsbuiten niets te klagen.

“De aanvaller heeft gesprekken gevoerd met NEC over een overgang naar Nijmegen”, schrijft journalist Geert-Jan Jakobs. “Ook FC Groningen, FC Utrecht en Fortuna Sittard zouden hun interesse kenbaar hebben gemaakt in Van Crooij.”

Jakobs weet ook waarom Al-Wehda de Venlonaar zo makkelijk liet gaan. “Voor komend seizoen had de oud-speler van VVV en PEC Zwolle na de komst van een groot aantal nieuwelingen weinig perspectief meer bij Al-Wehda, waarop de partijen elkaar vonden in vroegtijdige contractontbinding.”

Wel is er volgens Jakobs mogelijk één obstakel. “Of Van Crooij daadwerkelijk snel weer aan de slag gaat in de Eredivisie, is nog even de vraag. Fiscaal gezien is het voor de buitenspeler aantrekkelijk nog wat langer in het Midden-Oosten te verblijven.” In het Eredivisie-seizoen (inclusief play-offs) 2022/23 was Van Crooij goed voor 14 doelpunten en 12 assists namens Sparta.