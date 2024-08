'34-voudig kampioen concreet voor transfervrije Davy Klaassen, die stap zelf ook ziet zitten'

Davy Klaassen kan zijn carrière mogelijk vervolgen in België. Volgens journalist Sacha Tavolieri is Anderlecht geïnteresseerd in de diensten van de transfervrije middenvelder. Zelf staat Klaasen naar verluidt ook open voor een overgang naar Paars-Wit.

De 31-jarige aanvallende middenvelder speelde het afgelopen seizoen bij Inter, dat hem in de zomer van 2023 transfervrij had overgenomen van Ajax.

Bij I Nerazzurri moest Klaasen genoegen nemen met een reserverol. Hij kwam in totaal tot 352 speelminuten, verdeeld over 18 duels.

Van een contractovereenkomst tussen Anderlecht en Klaassen is vooralsnog geen sprake. Trainer Brian Riemer is nog op zoek naar een nieuwe nummer 10. Anderlecht werd de afgelopen weken ook al veelvuldig in verband gebracht met Christian Eriksen.

Riemer zag Kasper Schmeichel transfervrij vertrekken naar Celtic, terwijl verdediger Zeno Debast voor vijftien miljoen euro vertrok naar Sporting Portugal.

Daartegenover stond de komst van Jan-Carlo Simic (AC Milan), Thomas Foket (Stade Reims), Ludwig Augustinsson (Sevilla) en voormalig PSV’er Zanka (Brentford).