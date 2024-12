2 Nederlandse clubs willen Shurandy Sambo terug naar de Eredivisie halen

Sparta Rotterdam en FC Utrecht willen Shurandy Sambo huren van Burnley, weet het Eindhovens Dagblad. De 23-jarige vleugelverdediger uit Geldrop lijkt open te staan voor een verhuur.

Het avontuur van Sambo in Engeland is tot dusver een grote teleurstelling. De rechtspoot kwam pas 108 minuten in actie namens Burnley, verdeeld over twee officiële wedstrijden.

In gesprek met Rik Elfrink legt Sambo uit waarom hij het moeilijk heeft bij de nummer drie van het Championship. “Ik heb eerder dit jaar heel goed over de stap van PSV naar Burnley nagedacht en alles zat gewoon goed. De trainer die het in me zag zitten, Vincent Kompany, is alleen snel weggegaan.”

“Daarna nam zijn assistent het even over en met hem klikte het goed, maar ook hij vertrok. De nieuwe coach maakt vooralsnog geen gebruik van me. Dat is heel vervelend, maar ik moet er gewoon mee dealen en zo hard mogelijk trainen om alsnog in aanmerking te komen voor speeltijd”, aldus Sambo.

Sambo speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 28 augustus. In de afgelopen maanden zat hij vaker niet dan wel bij de wedstrijdselectie van Burnley. In Engeland ligt Sambo nog tot medio 2028 vast.

Volgens Elfrink willen naast Sparta en Utrecht ook een aantal buitenlandse clubs Sambo huren. De verdediger zelf wil maar één ding: minuten maken. “Als verhuur zou mogen, kijk ik welke club het beste plan heeft en waar de kansen op speeltijd het grootst zijn. Ik wil dolgraag weer voetballen, want dat heb ik zeker gemist in de afgelopen periode.”

Sambo is benieuwd wat de komende periode gaat brengen. “Op dit moment is het een hele drukke periode in het Championship. We spelen de ene na de andere wedstrijd en het is afwachten of ik nu in aanmerking kom voor speeltijd bij Burnley. Zo niet, dan kijken we naar een oplossing en hopelijk komen we tot iets goeds. Ik moet op mijn leeftijd gewoon wekelijks spelen.”