Voorbereiding Ajax seizoen 2025-26: Eerste training, open dag, programma en uitslagen oefenwedstrijden en start Eredivisie

Hoe ziet de voorbereiding van de Amsterdammers op het nieuwe seizoen er uit qua trainingskampen en welke tegenstanders komen ze tegen deze zomer?

Na de ultieme rollercoaster die 2024-25 was voor Ajax is de blik intussen gericht op het nieuwe seizoen 2025-26.

Dat gaat wel gebeuren met een andere trainer aan het roer. Nadat Ajax in de slotweken van afgelopen seizoen op dramatische wijze naast de titel greep besloot Francesco Farioli de Johan Cruijff ArenA te verlaten en werd John Heitinga binnengehaald als de nieuwe trainer.

De voormalig international van het Nederlands Elftal stond in 2023 al tijdelijk langs de zijlijn bij Ajax als interim trainer en deed de afgelopen jaren ervaring op als assistent bij West Ham United en Liverpool.

Het blijft nog wel even afwachten hoe de selectie van Heitinga er uit gaat zien komend seizoen. Van spelers als Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Jorrel Hato is bekend dat er flink wat interesse is uit het buitenland, terwijl ook Jordan Henderson wel eens zou kunnen vertrekken. Qua inkomende transfers is er de hoop dat Dusan Tadic terugkeert naar de ArenA, en ook spelers als Sontje Hansen, Robin Roefs en Mats Rots zouden op de verlanglijst staan.

De verwachting is ook dat Heitinga in de voorbereiding regelmatig een beroep zal doen op jonge talenten en voor spelers als Rayane Bounida, Sean Steur, Jorthy Mokio, Jan Faberski en Dies Janse zou deze zomer wel eens een opstapje naar een definitieve doorbraak kunnen zijn.

Dus hoe zien de komende maanden er precies uit voor Ajax? Voetbalzone zocht het uit.