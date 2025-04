'Schandalig gedrag na Manchester-derby: Manchester City-speler mishandeld door supporter'

Artikel gaat hieronder verder

Jack Grealish zou na afloop van de derby tussen Manchester United en Manchester City (0-0) vlak bij de spelerstunnel op Old Trafford zijn aangevallen. Daarbij zou de aanvaller van the Citizens in zijn gezicht zijn geslagen door een fan van Manchester United. De politie heeft bevestigd dat er een twintigjarige man is gearresteerd en aangeklaagd.