Salaris van Emanuel Emegha: hoeveel verdient de ster van RC Strasbourg in de Ligue 1?

De Nederlandse aanvaller Emanuel Emegha maakte in de zomer van 2023 de transfer van Sturm Graz naar Ligue 1-club RC Strasbourg.

Na een minder opvallend seizoen 2023/24 bij de Franse club heeft Emegha zich in zijn tweede seizoen bij de club aanzienlijk verbeterd. De Nederlander heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd van Strasbourg om zich te kwalificeren voor Europees voetbal.

Emegha's huidige contract bij Strasbourg loopt tot 2028, maar in vergelijking met andere sterren in de kleedkamer is zijn salaris relatief bescheiden.

Hoeveel verdient de Nederlandse aanvaller precies in de Ligue 1?

Voetbalzone heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het antwoord gevonden!

*Salarissen zijn bruto