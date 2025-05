Salaris van Ousmane Dembele: Hoeveel verdient de ster van Paris Saint-Germain per week en per jaar in de Ligue 1?

Alles wat je moet weten over het salaris van Ousmane Dembele bij PSG

Ousmane Dembele werd beschouwd als een toekomstige ster sinds hij in het seizoen 2016-17 doorbrak bij Borussia Dortmund. De Franse aanvaller werd hoog aangeschreven om zijn explosieve snelheid en behendige dribbels.

Na zijn lucratieve transfer naar Barcelona ging het echter bergafwaarts, omdat blessures zijn tijd daar teisterden en zijn ontwikkeling vertraagden. Ondanks dat hij af en toe zijn enorme talent liet zien, had Dembélé moeite om consistent te presteren vanwege aanhoudende blessureleed.

In de zomer van 2023 verliet hij Barcelona om zich aan te sluiten bij Ligue 1-grootmacht Paris Saint-Germain, een transfer die zijn vruchten heeft afgeworpen. Dembele lijkt zijn vorm en fitheid te hebben hervonden en beleeft een schitterende periode bij PSG, waarin hij zelfs in de race is voor de Ballon d'Or.

De Franse vleugelspeler tekende een vijfjarig contract bij PSG, waardoor hij tot 2028 in Parijs blijft, met een lucratief salaris. Hij is momenteel de bestbetaalde speler van de club.

Maar hoeveel verdient hij precies in de Ligue 1?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto