Salaris van Nathan Ake: Hoeveel verdient de verdediger van het Nederlands Elftal per week en per jaar bij Manchester City?

Alles wat je moet weten over het salaris van Nathan Ake bij Manchester City

Nathan Ake kwam in 2020 over van Bournemouth naar Manchester City voor een bedrag van 41 miljoen pond, met een contract voor vijf jaar tot 2025, dat hij drie jaar later verlengde tot 2027.

Ake is een solide verdediger voor de Blues en scoort af en toe ook een doelpunt.

De voormalige ster van Bournemouth verdient aanzienlijk voor zijn bijdragen aan het succes van City in de afgelopen jaren.

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en ontdekt hoeveel hij precies verdient!

*Salarissen zijn bruto