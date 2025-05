Salaris van Marcus Thuram: Hoeveel verdient de ster van Inter per week en per jaar in de Serie A?

Alles wat je moet weten over het salaris van Marcus Thuram bij Inter

Marcus Thuram, zoon van de legendarische Franse centrale verdediger en Juventus-icoon Lillian Thuram, kwam in 2023 als spits bij Juventus' aartsrivaal Inter, nadat hij vier seizoenen voor Borussia Mönchengladbach had gespeeld.

Thuram past goed in het systeem van Simone Inzaghi bij Inter en vormt een mooie aanvulling op Lautaro Martinez in de spits. Zijn lengte geeft hem een voordeel op andere spelers, vooral als het gaat om het scoren van kopballen in het strafschopgebied.

Behalve dat hij een belangrijke speler is in de selectie, behoort de Fransman ook tot de bestbetaalde spelers van Inter. Hij ontvangt een aanzienlijk salaris op basis van zijn huidige vijfjarige contract, dat loopt tot 2028. Maar hoeveel verdient hij precies?

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen om precies te achterhalen hoeveel hij verdient bij de club uit het Giuseppe Meazza!

*Salarissen zijn bruto