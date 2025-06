Eerste uitgaande transfer van de zomer wordt heel snel werkelijkheid bij Ajax

Jakov Medic is op weg naar de uitgang bij Ajax, zo bericht Mike Verweij maandag namens De Telegraaf. Waar de Kroatische centrumverdediger precies neerstrijkt is afwachten, maar diverse clubs uit de onderkant van de Bundesliga en (sub)top van de Championship tonen 'concrete belangstelling'.

Dit jaar kwam de 26-jarige verdediger ook al niet in de plannen voor bij Ajax. Medic werd daarom verhuurd aan het Duitse VfL Bochum, waar hij dit seizoen 23 keer het shirt over zijn schouders hees.

Hoewel Medic nog tot juni 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, lijkt hij niet meer terug te keren in Amsterdam. Zelf staat de stopper ook open voor een definitief vertrek uit de hoofdstad.

Medic is een van de twaalf aankopen van Sven Mislintat en wordt hoogstwaarschijnlijk de eerste speler die Ajax definitief verlaat deze zomer. Eerder keerden Daniele Rugani (Juventus) en Matheus (Braga) na een huurperiode al terug bij hun werkgevers.

Julian Rijkhoff gaat ook vertrekken, maar wel tijdelijk, zo bevestigt Verweij. De jonge spits zal namelijk worden verhuurd aan Almere City, waar hij vlieguren moet maken. De eerste inkomende transfer zal bovendien spoedig worden afgerond, zo is de verwachting.

De 23-jarige Vítezslav Jaros, doelman van beroep, zal tijdelijk worden overgenomen van Liverpool. Ondertussen gaat Remko Pasveer zijn aflopende contract met een jaar verlengen, meldt Verweij.

In de onderhandelingen met de 41-jarige routinier is afgesproken dat Jaros in principe de eerste keeper wordt. Dat is voor Pasveer naar verluidt geen dealbreaker, hoewel de sluitpost onder Francesco Farioli nog steevast de eerste keus was.