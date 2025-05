Hoeveel heeft Manchester City deze eeuw uitgegeven aan transfers? Heel veel. Het is een van de meest succesvolle clubs in de afgelopen tien jaar van het Engelse voetbal. The Citizens wonnen tijdens het tijdperk van Pep Guardiola maar liefst zes keer de Premier League en een keer de Champions League. De afgelopen jaren werd er vaak met geld gesmeten op de transfermarkt. Voetbalzone zet de tien duurste inkomende transfers op een rij.

Aan het begin van het vorige decennium won Manchester City na ruim vijftig jaar eindelijk weer een prijs. De FA Cup werd in 2011 gewonnen, waarna City in 2012 en 2014 kampioen van Engeland werd. In 2016 nam Pep Guardiola het stokje van Roberto Mancini over en dat was het begin van een nieuw tijdperk.

In de opeenvolgende jaren werden er onder de Spaanse manager maar liefst 58 spelers gekocht door Manchester City. Dit aankoopbeleid van de club werd uiteindelijk wel beloond: zes keer werd de Premier League gewonnen, twee keer de FA Cup, viermaal de League Cup, driemaal de Community Shield, een keer de Champions League, evenals de UEFA Super Cup.

In het Guardiola-tijdperk werd er maar liefst €1.752.056.381 uitgegeven aan spelers. Gemiddeld per speler is dat een slordige dertig miljoen euro. The Citizens hebben het kapitaal om de portemonnee flink te kunnen trekken, en daar hebben ze ook gebruik van gemaakt: Jack Grealish, Josko Gvardiol en Kevin De Bruyne werden alleen al voor €283,5 miljoen gehaald.

De duurste inkomende transfers van Manchester City per seizoen

Seizoen Grootste aankoop Transfersom Totale uitgaven 2024/25 Omar Marmoush €75 miljoen €243 miljoen 2023/24 Josko Gvardiol €90 miljoen €259,60 miljoen 2022/23 Erling Haaland €60 miljoen €155 miljoen 2021/22 Jack Grealish €117,50 miljoen €138,90 miljoen 2020/21 Rúben Dias €71,60 miljoen €173,40 miljoen 2019/20 Rodri €70 miljoen €169,82 miljoen 2018/19 Riyad Mahrez €67,80 miljoen €78,59 miljoen 2017/18 Aymeric Laporte €65 miljoen €317,50 2016/17 John Stones €55,60 miljoen €216,25 miljoen 2015/16 Kevin De Bruyne €76 miljoen €208,47 miljoen 2014/15 Eliaquim Mangala €45 miljoen €102,80 miljoen 2013/14 Fernandinho €40 miljoen €115,50 miljoen 2012/13 Javi García €20,20 miljoen €61,95 miljoen 2011/12 Sergio Agüero €40 miljoen €91,05 miljoen 2010/11 Edin Dzeko €37 miljoen €183,61 miljoen 2009/10 Carlos Tevez & Emmanuel Adebayor Beiden €29 miljoen €147,30 miljoen 2008/09 Robinho €43 miljoen €157,35 miljoen 2007/08 Rolando Bianchi & Vedran Corluka Beiden €13 miljoen €77,95 miljoen 2006/07 Andreas Isaksson €3 miljoen €6,50 miljoen 2005/06 Georgios Samaras €8,50 miljoen €12,48 miljoen 2004/05 Ben Thatcher €1,50 miljoen €1,50 miljoen 2003/04 Claudio Reyna & Trevor Sinclair Beiden €3,75 miljoen €14,26 miljoen 2002/03 Robbie Fowler €9,80 miljoen €23,45 miljoen 2001/02 Nicolas Anelka €15 miljoen €41,51 miljoen 2000/01 Paulo Wanchope €5,60 miljoen €16,53 miljoen

*Alle cijfers zijn afkomstig van Transfermarkt tenzij anders vermeld.

De top 10 duurste aanwinsten van Manchester City