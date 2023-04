Derksen fileert Ajax-top: ‘Het is lachwekkend, zij vinden hem een hockeybal’

Zaterdag, 15 april 2023 om 10:17 • Tom Rofekamp

Johan Derksen vindt dat Ajax een flinke koerswijziging moet ondergaan. De 74-jarige analistzag met Maurits Hendriks en Pier Eringa twee sleutelfiguren aangesteld worden zonder ervaring in het betaald voetbal – een absolute no-go, aldus Derksen. Volgens De Snor zouden (top)clubs altijd voor bestuurders met een voetbalachtergrond moeten kiezen.

Bij Vandaag Inside komt het verval van Ajax maar weer eens ter sprake. Volgens Derksen valt dat deels aan de verkeerde benoemingen toe te schrijven. Maurits Hendriks, Chief Sports Officer van de club, moet het als eerst ontgelden. "Het is lachwekkend, die man is een storende factor", begint Derksen. "Het is een official uit het Olympisch comité, een regelaar die helemaal niets met voetbal heeft en ook geen netwerk heeft in de voetbalwereld. In de voetbalwereld hebben ze ook helemaal niets met hem, daar vinden ze hem een hockeybal. Dat werkt niet, zo'n man. Maar dan is er weer een kennis van hem in de roterie en zo worden die mensen binnengehaald."

"Zoals meneer (Michael, erevoorzitter van Ajax, red.) Van Praag die Pier Eringa binnenhaalt", vervolgt Derksen zijn relaas. Eringa werd eind januari aangesteld als voorzitter van de raad van commissarissen. "Wat koop ik voor Pier? Die heeft ook nul komma nul ervaring in het betaald voetbal. Voordat hij erachter is wie van welke hij club kan vertrouwen is hij al tien keer besodemieterd", spuwt Derksen.

De spraakmakende analyticus liet zich in eerdere uitzendingen ook al kritisch uit op de meest recente aanstellingen binnen Ajax. Hij heeft geen enkel vertrouwen in zowel technisch commissaris Jan van Halst als directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Van Halst heeft bij FC Twente alles fout gedaan wat hij fout kon doen", zei Derksen over eerstgenoemde, terwijl Mislintat 'iemand zonder ervaring en status' werd betiteld. Ook Edwin van der Sar en John Heitinga zouden volgens Derksen pas op de plaats moeten maken.