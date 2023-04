Dusan Tadic: ‘Dit is geweldig! Het is exact wat we hier bij Ajax nodig hadden’

Vrijdag, 14 april 2023 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:18

Dusan Tadic ziet het aanstellen van Sven Mislintat als technisch directeur van Ajax als een grote stap voorwaarts. De aanvoerder van de Amsterdammers is blij dat er na meer dan een jaar eindelijk een directe vervanger is voor Marc Overmars. "Heel goed. Heel goed. Dit hadden we echt nodig", aldus Tadic in gesprek met Ajax TV.

Mislintat werd deze week officieel aangesteld als eindverantwoordelijke voor het aan- en verkoopbeleid bij Ajax. "Ik ben hier heel erg blij mee", reageert Tadic. "Dit gaat om een heel belangrijke positie binnen een club en het is geweldig nieuws voor heel Ajax. Dit zorgt voor rust binnen de club en dat hebben we nodig. We hebben het lang zonder directeur moeten doen. Dus ik ben er blij mee."

Nederland legde donderdagavond in het Europees voetbal beslag op de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst, waardoor de Eredivisie over een jaar twee tickets voor de groepsfase van de Champions League krijgt. "Geweldig nieuws", zegt Tadic. "Ik weet nog toen ik hier in 2018 aankwam, toen moesten we beginnen in de eerste voorronde als nummer twee in de Eredivisie. Nu gaat de nummer twee direct naar de groepsfase. Geweldig."

Ajax leverde zelf een grote bijdrage aan de opmars van Nederland op de coëfficiëntenranglijst, maar kende dit seizoen een minder goed Europees jaar. Tadic heeft oog voor de prestaties van de binnenlandse concurrenten, die donderdag de felbegeerde tickets uiteindelijk definitief binnenbrachten. "Een groot compliment voor alle Nederlandse clubs. Nu is het zaak om gewoon zo door te gaan."